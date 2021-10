Cadavere ritrovato in garage con ferite da taglio: indagano i carabinieri (Di sabato 9 ottobre 2021) Cadavere ritrovato in un garage: esclusa l’ipotesi della rapina perché i carabinieri hanno trovato tutti gli effetti personali Getty ImagesMacabro ritrovamento nel garage di un condominio in via Fiume, a Catania, nel quartiere Picanello. I carabinieri del Comando Provinciale della città etnea hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Dell’Arte, geometra 42enne, con diverse ferite da taglio. I militari e la Procura indagano per omicidio dopo il ritrovamento avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre e c’è il massimo riserbo tanto che la notizia è trapelata solo oltre ventiquattr’ore dopo il fatto. Per la modalità del delitto non si esclude che il movente sia rintracciabile nell’ambito della criminalità ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021)in un: esclusa l’ipotesi della rapina perché ihanno trovato tutti gli effetti personali Getty ImagesMacabro ritrovamento neldi un condominio in via Fiume, a Catania, nel quartiere Picanello. Idel Comando Provinciale della città etnea hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Dell’Arte, geometra 42enne, con diverseda. I militari e la Procuraper omicidio dopo il ritrovamento avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre e c’è il massimo riserbo tanto che la notizia è trapelata solo oltre ventiquattr’ore dopo il fatto. Per la modalità del delitto non si esclude che il movente sia rintracciabile nell’ambito della criminalità ...

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere ritrovato Catania, uomo trovato morto e con ferite d'arma da taglio in garage: indagini in corso Giuseppe Dell'Arte era incensurato e secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato assassinato al culmine di una lite avvenuta proprio nel garage dove è stato ritrovato il suo cadavere . Gli ...

Il dramma della solitudine: 48enne trovato morto da 20 giorni in casa sua Ennesimo morto in solitudine: Alessandro ci ha lasciati a 48 anni per un malore. Ritrovato il cadavere in fase di decomposizione. Argomenti trattati È morto in solitudine Alessandro Antonini a Mira, Venezia Alessandro è morto in solitudine: la ricostruzione degli eventi Ennesimo ...

Continuano le indagini per identificare il cadavere trovato in Val Ferret AostaSera Cadavere ritrovato in garage con ferite da taglio: indagano i carabinieri I carabinieri del Comando Provinciale della città etnea hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Dell’Arte, geometra 42enne, con diverse ferite da taglio. I militari e la Procura indagano per ...

A Catania rinvenuto cadavere di un geometra, forse ucciso con taglierino Facebook Shares Si chiama Giuseppe Dell’Arte, 43 anni, geometra incensurato, l’uomo ucciso a Catania nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il suo cadavere è stato rinvenuto con diverse ferite da a ...

