Al via il Sinodo, il Papa: "Una 'Chiesa diversa' aperta alla novità di Dio: ecco la nostra sfida" (Di sabato 9 ottobre 2021) Città del Vaticano – "Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Questa è la sfida. Per una 'Chiesa diversa', aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio". Così Papa Francesco nel primo momento di riflessione che apre il Sinodo dei Vescovi sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". Nell'Aula Nuova, situata ai piani alti della Sala Nervi, oltre al Pontefice soo presenti rappresentanti del Popolo di Dio, tra delegati delle Riunioni Internazionali delle Conferenze Episcopali ed Organismi simili, membri ...

