Zerocalcare: Netflix svela il teaser e la data di uscita della serie Strappare lungo i bordi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Netflix svela il teaser e la data di uscita di Strappare lungo i bordi, prima serie animata firmata da Zerocalcare che sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. svelati teaser trailer e data di uscita di Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che debutterà il 17 novembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. come anticipato nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021., la serie verrà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021)ile ladidi, primaanimata firmata dache sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.titrailer edidi, laitaliana di animazionescritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che debutterà il 17 novembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. come anticipato nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021., laverrà ...

Advertising

NetflixIT : È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in usci… - fumettologica : Il teaser trailer della serie animata di Zerocalcare per Netflix - D_mettoilnick : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… - nazzara : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… - MandyCip : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… -