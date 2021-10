Yakuza | arriva l’addio di Nagoshi | il creatore di Ryu Ga Gotoku

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Con un messaggio di addio, Toshihirodella seriee fondatore dello studio Ryu Ga, annuncia il suo abbandono della casa videoludica Nella dichiarazione fatta da, dice di non sapere cosa verrà creato in futuro. Tuttavia, pensa che con il testimone passato ad una nuova generazione verranno migliorate le basi dello studio costruite nel corso degli ultimi quindici anni, e che porteranno così al mondo dei fantastici videogiochi., fondatore di Ryu Gae director disostiene però che anch’essa dovrà imparare, cercare di mettersi alla prova e crescere. Conclude il messaggio chiedendo ai fan di continuare a supportare gli sforzi e le situazioni che incentreranno studio. Ryu Ga ...

vitalozzo2012 : Fermi tutti arriva il yakuza virus -

