Udinese, domani test con Tabor Sezana (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Udinese domani affronterà in amichevole l’Nk Tabor Sezana, squadra del massimo campionato sloveno. La gara è in programma, alle 15 a porte chiuse, al centro sportivo Bruseschi. La partita verrà trasmessa in diretta su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, e in streaming sul sito www.Udinesetv.it”http://www.Udinesetv.it”. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’affronterà in amichevole l’Nk, squadra del massimo campionato sloveno. La gara è in programma, alle 15 a porte chiuse, al centro sportivo Bruseschi. La partita verrà trasmessa in diretta suTv, canale 110 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, e in streaming sul sito www.tv.it”http://www.tv.it”.

Advertising

papispagna : @zimovic9 domani si stampa la rivista dell’udinese - Newsinunclick : DOMANI AL FESTIVAL DI TRIESTE IL PLURIPREMIATO PIANISTA UDINESE SEBASTIANO MESAGLIO: DA CLEMENTI A HUMMEL PER IL TA… - infoitsport : Mihajlovic ai tifosi: 'VI chiedo di non fischiare i giocatori domani' | Udinese Blog - T_UDINESE_MONDO : RT @Udinese_1896: I bianconeri convocati da Mister Gotti per il match di domani contro la #Sampdoria?? Squad list ?? ???? #ForzaUdinese #Al… - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per il match di domani contro la #Sampdoria?? Squad list ?? ????… -