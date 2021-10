Terzo appuntamento con la rassegna Qui fu Napoli… qui sarà Napoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Terzo appuntamento sabato 9 ottobre (ore 21) e domenica 10 ottobre (ore 18,30) con la rassegna “Qui fu Napoli… qui sarà Napoli” organizzata dal Consorzio La Città Teatrale di Salerno, con il contributo della Regione Campania ed il patrocinio del Comune di Salerno. Terzo appuntamento che si terrà, questa volta al Teatro Nuovo e che vedrà la messa in scena dello spettacolo “Trianon” di Enzo Moscato, per la regia di Gaetano Stella, con in scena Serena Stella, Annarita Villacaro, Gaia Vicinanza e Lucia Voccia. La “memoria” scarpettiana è Raffale Milite, la “voce” di oggi è Marco Bartiromo “Leggere il testo di Moscato è stato come mettersi sulla linea estrema di un proscenio, in piedi, e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutisabato 9 ottobre (ore 21) e domenica 10 ottobre (ore 18,30) con la“Qui fuqui” organizzata dal Consorzio La Città Teatrale di Salerno, con il contributo della Regione Campania ed il patrocinio del Comune di Salerno.che si terrà, questa volta al Teatro Nuovo e che vedrà la messa in scena dello spettacolo “Trianon” di Enzo Moscato, per la regia di Gaetano Stella, con in scena Serena Stella, Annarita Villacaro, Gaia Vicinanza e Lucia Voccia. La “memoria” scarpettiana è Raffale Milite, la “voce” di oggi è Marco Bartiromo “Leggere il testo di Moscato è stato come mettersi sulla linea estrema di un proscenio, in piedi, e ...

