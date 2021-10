Svolta ecologica? Con Cingolani no di certo: va pazzo per atomi e trivelle (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’attuale ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, incredibile a dirsi, non è un esperto di ambiente. È un fisico e un accademico dall’eccellente curriculum. Un tecnico prestato alla politica che è stato catapultato a gestire 68,6 miliardi di euro dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicati alla sostenibilità. In poco più di sei mesi alla guida del dicastero le sue peripezie lo hanno reso il ministro più discusso del governo Draghi. Dal nucleare, alla mobilità, dal gas alle trivelle: tutte le proposte (poco ambientali) del ministro Cingolani… l’articolo sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui. Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’attuale ministro per la TransizioneRoberto, incredibile a dirsi, non è un esperto di ambiente. È un fisico e un accademico dall’eccellente curriculum. Un tecnico prestato alla politica che è stato catapultato a gestire 68,6 miliardi di euro dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicati alla sostenibilità. In poco più di sei mesi alla guida del dicastero le sue peripezie lo hanno reso il ministro più discusso del governo Draghi. Dal nucleare, alla mobilità, dal gas alle: tutte le proposte (poco ambientali) del ministro… l’articolo sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.

