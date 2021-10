Squalifica Acerbi, la Lazio non fa ricorso: salterà due partite (Di venerdì 8 ottobre 2021) Squalifica Acerbi, il difensore salterà Inter e Verona. La Lazio, infatti, ha deciso di non presentare ricorso verso la decisione La Lazio ha revisionato gli atti del Giudice Sportivo, relativi alla Squalifica di Acerbi. Il giocatore, però, durante la gara contro il Bologna, si è reso protagonista con epiteti troppo pesanti ai danni dell’arbitro Massa: accuse che sono difficilmente contestabili. Il difensore ha sperato di poter saltare solamente la gara contro l’Inter, ma la sua assenza – come riporta il Corriere dello Sport – sarà confermata anche col Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), il difensoreInter e Verona. La, infatti, ha deciso di non presentareverso la decisione Laha revisionato gli atti del Giudice Sportivo, relativi alladi. Il giocatore, però, durante la gara contro il Bologna, si è reso protagonista con epiteti troppo pesanti ai danni dell’arbitro Massa: accuse che sono difficilmente contestabili. Il difensore ha sperato di poter saltare solamente la gara contro l’Inter, ma la sua assenza – come riporta il Corriere dello Sport – sarà confermata anche col Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

