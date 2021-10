Se un padre non c'è, si passa la vita a cercarlo: storia di Fabio e Domenico Modugno (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un’epoca in cui la figura del padre sembra eclissarsi e svanire, solo chi non ce l’ha avverte con sofferenza acuta il dramma di un padre che non c’è. Fabio Modugno si mette a nudo in “Fratellastri” (Mondadori) dove si racconta come un’epopea personale, come un cammino accidentato nel dolore, come ha “scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno”. La foto che lo ritrae sulla copertina del libro non lascia spazio ad alcun dubbio: Fabio e Domenico Modugno sono identici come due gocce d’acqua. Ma per acquisire anche dal punto di vista giudiziario questa auto-evidente verità, Fabio ha dovuto infrangere la barriera dell’ipocrisia costruita dalla madre che non poteva ammettere di aver avuto un figlio da un uomo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un’epoca in cui la figura delsembra eclissarsi e svanire, solo chi non ce l’ha avverte con sofferenza acuta il dramma di unche non c’è.si mette a nudo in “Fratellastri” (Mondadori) dove si racconta come un’epopea personale, come un cammino accidentato nel dolore, come ha “scoperto di essere il figlio di”. La foto che lo ritrae sulla copertina del libro non lascia spazio ad alcun dubbio:sono identici come due gocce d’acqua. Ma per acquisire anche dal punto di vista giudiziario questa auto-evidente verità,ha dovuto infrangere la barriera dell’ipocrisia costruita dalla madre che non poteva ammettere di aver avuto un figlio da un uomo ...

