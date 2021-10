Premio Nobel per la pace a due giornalisti Maria Ressa, filoppina, e Dmitry Muratov, russo (Di venerdì 8 ottobre 2021) I Nobel per la pace ai due giornalisti, la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov, sono stati assegnati “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura”. (Ansa) L'articolo Premio Nobel per la pace a due giornalisti <small class="subtitle">Maria Ressa, filoppina, e Dmitry Muratov, russo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 ottobre 2021) Iper laai due, la filippinae il, sono stati assegnati “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione che è una condizione preliminare per la democrazia e unaduratura”. (Ansa) L'articoloper laa due , e proviene da Noi Notizie..

