Ocse | accordo su minimum tax | Grande vittoria per multilateralismo

Advertising

petergomezblog : Tassa minima globale, l’Ocse verso accordo al ribasso: ci perderanno i Paesi in via di sviluppo, festeggia l’Irland… - GaetanoVallini : RT @repubblica: Ocse: accordo raggiunto sulla tassazione minima globale al 15% - infoitestero : Ocse: raggiunto l’accordo sulla riforma fiscale globale. Von der Leyen: è un momento storico - repubblica : Ocse: accordo raggiunto sulla tassazione minima globale al 15% - messveneto : Ocse, von der Leyen: l’accordo sulla riforma fiscale globale è un momento storico -

Ultime Notizie dalla rete : Ocse accordo

L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () ha annunciato l'attesosulla tassazione minima delle multinazionali, dopo anni di tentativi. L'è sostenuto da 136 'paesi e giurisdizioni che rappresentano oltre il 90% del pil ...Dopo l'intesa di massima raggiunta a luglio, è stato firmato unglobale in sedeper introdurre una tassa minima globale per le multinazionali . 136 paesi e giurisdizioni, che rappresentano oltre il 90% del PIL globale, hanno deciso che le imprese ...«Accolgo con favore l'accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale». E' il commento d ...(Teleborsa) - Dopo l'intesa di massima raggiunta a luglio, è stato firmato un accordo globale in sede OCSE per introdurre una tassa minima globale per le multinazionali. 136 paesi e ...