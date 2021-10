Mio fratello. mia sorella, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mio fratello, mia sorella, la nuova pellicola con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, è disponibile su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati! Mio fratello, mia sorella, la nuova pellicola con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, è disponibile su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 8 ottobre 2021! Mio fratello, mia sorella è diretto da Roberto Capucci e vede nel cast Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi nei panni di due fratelli. La pellicola, scritta dallo stesso Capucci assieme a Paola Mammini e prodotta da Marco Belardi, vede nel cast anche Ludovica Martino (Carolina), Francesco Cavallo (Sebastiano), Stella Egitto (Emma), Caterina Murino (Giada). ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mio, mia, la nuova pellicola con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, è disponibile suinper tutti gli utenti abbonati! Mio, mia, la nuova pellicola con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, è disponibile suinper tutti gli utenti abbonati a partire da8 ottobre 2021! Mio, miaè diretto da Roberto Capucci e vede nel cast Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi nei panni di due fratelli. La pellicola, scritta dallo stesso Capucci assieme a Paola Mammini e prodotta da Marco Belardi, vede nel cast anche Ludovica Martino (Carolina), Francesco Cavallo (Sebastiano), Stella Egitto (Emma), Caterina Murino (Giada). ...

