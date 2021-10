Meghan Markle crea la sua linea di beauty

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo giornali inglesi come il “Daily Mail” e “The Sun”starebbe pensando di lanciare una. Del resto la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, è già considerata un’icona di stile e bellezza da imitare. Di recente lei, il marito e la madre, Doria Ragland, sono stati visti nella tenuta di un pezzo grosso del settore. Solo visita di cortesia o trattative in corso? Articolo completo: dal blog SoloDonna

Le parole del principe Harry e Meghan Markle sull'emergenza Afghanistan ci fanno riflettere (molto) - Royal Family grande novità per Meghan Markle: lo farà a breve! - La sorpresa di Meghan Markle: lancia una linea beauty? - Meghan Markle ora ha i capelli castano ramato (auburn) - Harry e Meghan Markle: il retroscena dietro al Megxit

La Duchessa di Sussex non si ferma mai. Tornata sotto ai riflettori grazie alla Global Citizen Live, dove ha tenuto un discorso sull'importanza dei vaccini insieme a Harry,è di nuovo nei radar grazie alla sua nuova serie Netflix . La novità arriva dal magazine Hello! dove si legge che, la Archwell Production sta sviluppando una serie animata per famiglie ...Kate Middleton, tailleur pantalone comeKate Middleton: i royal look più belli del 2020 guarda le foto Ma la duchessa prepara la pasta per George, Charlotte e Louis A casa dei Cambridge,...La Duchessa di Sussex non si ferma mai. Tornata sotto ai riflettori grazie alla Global Citizen Live, dove ha tenuto un discorso sull'importanza dei vaccini insieme a Harry, Meghan Markle è di nuovo ne ...Una semplice foto pubblicata dalla Regina Elisabetta II avrebbe causato la fuga di Harry e Meghan dalla royal family. Ecco perché fu tanto umiliante.