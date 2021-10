Lobby nera, minacce del “Barone” al cronista di Fanpage: “Dammi una spiegazione o vengo a cercarti. Ora dovrò pagare di tasca mia” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Dammi una spiegazione entro un’ora o ti vengo a cercare”. Così scrive Roberto Jonghi Lavarini – il “Barone nero” al centro dell’inchiesta di Fanpage sui rapporti tra neofascismo e partiti di destra – a Salvatore Garzillo, il cronista che per tre anni si è finto un lobbista interessato a finanziare in nero i suoi eventi elettorali. Jonghi ha appena scoperto che dentro il trolley che credeva pieno di banconote ci sono in realtà libri sull’Olocausto e una copia della Costituzione italiana. E riversa tutta la rabbia in un messaggio Whatsapp: “Prima di emettere una mia sentenza e avviso pubblico nei tuoi confronti (ma poi devi lasciare Milano) attendo spiegazioni, di qualunque genere, entro oggi”. E ancora: “Tu non sei un giornalista d’inchiesta super partes ma una spia politica, punto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “unaentro un’ora o tia cercare”. Così scrive Roberto Jonghi Lavarini – il “nero” al centro dell’inchiesta disui rapporti tra neofascismo e partiti di destra – a Salvatore Garzillo, ilche per tre anni si è finto un lobbista interessato a finanziare in nero i suoi eventi elettorali. Jonghi ha appena scoperto che dentro il trolley che credeva pieno di banconote ci sono in realtà libri sull’Olocausto e una copia della Costituzione italiana. E riversa tutta la rabbia in un messaggio Whatsapp: “Prima di emettere una mia sentenza e avviso pubblico nei tuoi confronti (ma poi devi lasciare Milano) attendo spiegazioni, di qualunque genere, entro oggi”. E ancora: “Tu non sei un giornalista d’inchiesta super partes ma una spia politica, punto. ...

