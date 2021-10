"La mia vita è distrutta": Squid Game diventa un incubo. Netflix taglia la scena (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella seguitissima serie tv compare un numero di telefono che esiste per davvero. La proprietaria, una commerciante sudcoreana, è tempestata di chiamate. Netflix costretta ad intervenire Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella seguitissima serie tv compare un numero di telefono che esiste per davvero. La proprietaria, una commerciante sudcoreana, è tempestata di chiamate.costretta ad intervenire

Advertising

chetempochefa : “Negli ultimi 29 anni, ho amato guardare il mondo conoscerti non solo come figlia del South Side, ma come madre, av… - robertosaviano : Dopo 15 anni sotto scorta, uccido io Saviano per riprendermi Roberto. Ecco l’intervista di Antonio D’Orrico su… - LuigiBrugnaro : #CoraggioItalia | I calabresi hanno dimostrato di credere ancora nel loro #futuro. Adesso apriremo il… - monica603277441 : RT @ninopiovesan: @EnricoLetta Ciccio forse dimentichi una cosa.A casa mia comando io,non tu in nome di altri Non so dove tu sia cresciuto,… - Viioo_fo : COMUNQUE BASTA SONO PERSEGUITATA DAI LORENZI PA È POSSIBILE ALLONTANATEVI BASTA LORENZI FUORI DALLA MIA VITA -