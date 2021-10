John Rambo, Maze Runner – Il labirinto o Va dove ti porta il cuore? La tv dell’8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 8 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Regola 91”: la squadra si adopera per scagionare Bishop dall’accusa di aver utilizzato metodi discutibili in un’operazione condotta dieci anni prima dall’NSA per catturare un leader di Al-Qaeda. Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Vivere”; su Italia1 alle 21.15 “John Rambo”; su Rai4 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 8su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Regola 91”: la squadra si adopera per scagionare Bishop dall’accusa di aver utilizzato metodi discutibili in un’operazione condotta dieci anni prima dall’NSA per catturare un leader di Al-Qaeda. Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Vivere”; su Italia1 alle 21.15 “”; su Rai4 ...

