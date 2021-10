Istat | laureate in discipline scientifiche metà dei maschi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 2020, il 24,9% dei laureati (25 - 34enni) ha una laurea nelle aree disciplinarie tecnologiche; le cosiddette lauree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Il ...

Agenzia ANSA

E' quanto emerge dal Report Istat sui livelli di istruzione relativamente al 2020. In Italia, nel ... Le laureate in discipline scientifiche sono la metà dei maschi. Nel 2020, il 24,9% dei laureati (25-34enni) ha una laurea nelle aree disciplinari scientifiche e tecnologiche; le cosiddette lauree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Cresce il divario con l'Ue sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8% nell'Ue.