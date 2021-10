Insigne: “Rinnovo? Non è facile” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza. Come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile“. Così Lorenzo Insigne, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato riguarda la questione Rinnovo con il Napoli. Il suo contratto con i partenopei, infatti, è in scadenza a giugno 2022, e al momento non è ancora arrivata la fumata bianca per l’estensione dello stesso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza. Come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione“. Così Lorenzo, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato riguarda la questionecon il Napoli. Il suo contratto con i partenopei, infatti, è in scadenza a giugno 2022, e al momento non è ancora arrivata la fumata bianca per l’estensione dello stesso. SportFace.

