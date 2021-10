Il pasticciaccio brutto del catasto

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il prof. Paolo Guerrieri, in un’intervista a questa testata, ha sollevato perplessità sull’articolo del disegno di legge delega sulla riforma fiscale che riguarda il. Ne ha sollevate ancora di più, in un’altra intervista, il prof. Francesco Forte, grande “maestro” di scienza delle finanze. Sono amico personale di ambedue. Con Guerrieri viviamo nella stessa palazzina (9 appartamenti) in Prati, abitiamo un piano sopra l’altro. Né Guerrieri né Forte sono espressione della proprietà immobiliare e delle sue associazioni. Francesco Forte sostiene che prima di formulare ipotesi di fiscalità sul patrimonio immobiliare occorre fare un censimento degli immobili non solo per scovare quelli “fantasma” (i cui proprietari evadono da sempre le imposte) ma anche per acclarare come sono mutate le proprietà da quando vennero accatastate. Una dozzina di anni fa, il progresso ...