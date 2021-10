Hamilton domina le libere in Turchia ma Leclerc è vicino (Di venerdì 8 ottobre 2021) ISTANBUL (Turchia) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton è il protagonista del venerdì di libere in Turchia. Dopo la conferma in mattinata della sostituzione del motore endotermico che gli costerà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica, il pilota anglo-caraibico della Mercedes, leader del Mondiale con due punti di vantaggio su Max Verstappen, fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni. Al mattino ferma il cronometro a 1’24?178, rifilando 425 millesimi a Max Verstappen, mentre qualche ora più tardi scende a 1’23?804. Al pomeriggio, però, il vantaggio sul primo inseguitore è in calo perchè a firmare il secondo tempo è Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari, già protagonista nella prima sessione col terzo crono, è più lento di appena 166 millesimi e si mette davanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ISTANBUL () (ITALPRESS) – Lewisè il protagonista del venerdì diin. Dopo la conferma in mattinata della sostituzione del motore endotermico che gli costerà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica, il pilota anglo-caraibico della Mercedes, leader del Mondiale con due punti di vantaggio su Max Verstappen, fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni. Al mattino ferma il cronometro a 1’24?178, rifilando 425 millesimi a Max Verstappen, mentre qualche ora più tardi scende a 1’23?804. Al pomeriggio, però, il vantaggio sul primo inseguitore è in calo perchè a firmare il secondo tempo è Charles: il monegasco della Ferrari, già protagonista nella prima sessione col terzo crono, è più lento di appena 166 millesimi e si mette davanti ...

