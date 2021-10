Gli energetici sostengono Piazza Affari (Di venerdì 8 ottobre 2021) Settimana che si chiude in positivo per Piazza Affari, dopo la pubblicazione dei dati relativi l’andamento del mercato del lavoro a stelle e strisce. Stimato in calo dal 5,2 al 5,1 per cento, il tasso di disoccupazione della prima economia a settembre si è attestato al 4,8% mentre indicazioni sotto le stime sono arrivate dal saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls. Attese di poco sotto le 500 mila unità, le payrolls a settembre si sono attestate a 194 mila unità. “I mercati scontano ormai da qualche settimana che la Fed possa annunciare il processo di tapering ovvero di riduzione degli stimoli monetari già dalla riunione di inizio novembre”, ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist, IG Italia. “Il dato molto deludente sulla creazione di posti di lavoro a settembre ha tuttavia aumentato i dubbi sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Settimana che si chiude in positivo per, dopo la pubblicazione dei dati relativi l’andamento del mercato del lavoro a stelle e strisce. Stimato in calo dal 5,2 al 5,1 per cento, il tasso di disoccupazione della prima economia a settembre si è attestato al 4,8% mentre indicazioni sotto le stime sono arrivate dal saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls. Attese di poco sotto le 500 mila unità, le payrolls a settembre si sono attestate a 194 mila unità. “I mercati scontano ormai da qualche settimana che la Fed possa annunciare il processo di tapering ovvero di riduzione degli stimoli monetari già dalla riunione di inizio novembre”, ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist, IG Italia. “Il dato molto deludente sulla creazione di posti di lavoro a settembre ha tuttavia aumentato i dubbi sulle ...

