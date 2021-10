Giorgia Surina a 46 anni si svela: "Tutta la verità". Com'è davvero il suo volto, un segreto lungo 20 anni | Guarda (Di venerdì 8 ottobre 2021) A inizio anni Duemila Giorgia Surina era il volto femminile per eccellenza di Mtv Italia. E della Mtv generation, oggi cresciutella, è rimasta una delle icone televisive, bellezza acqua e sapone travolgente anche oggi, a 46 anni. Allontanatasi un po' dal mondo dello spettacolo e dal piccolo schermo, è però sempre seguitissima e molto amata sui social. E ha scelto proprio Instagram per svelare quello che per 20 anni non aveva mai mostrato. "VE-RI-TA'", è la didascalia tanto stringata quanto efficacie che accompagna tre foto pubblicate qualche ora fa. La Surina è distesa sul letto, con lo sfondo di un cuscino bianco. I capelli corvini castani, la camiciola candida e svolazzante. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) A inizioDuemilaera ilfemminile per eccellenza di Mtv Italia. E della Mtv generation, oggi cresciutella, è rimasta una delle icone televisive, bellezza acqua e sapone travolgente anche oggi, a 46. Allontanatasi un po' dal mondo dello spettacolo e dal piccolo schermo, è però sempre seguitissima e molto amata sui social. E ha scelto proprio Instagram perre quello che per 20non aveva mai mostrato. "VE-RI-TA'", è la didascalia tanto stringata quanto efficacie che accompagna tre foto pubblicate qualche ora fa. Laè distesa sul letto, con lo sfondo di un cuscino bianco. I capelli corvini castani, la camiciola candida e svolazzante. E ...

Advertising

simoneycoco : Se non provinano Giorgia Surina mi altero #eurovision2022 - simoneycoco : @IlContiAndrea la Ferragni sa parlare inglese??? Giorgia Surina e Victoria Cabello sono le uniche che potrebbero presentare - GioiaStefani : @LucaDondoni @alecattelan @andreadelogu @RaiUno Anche secondo me è perfetta @andreadelogu e ci aggiungerei Giorgia Surina, di corsa. - GioiaStefani : @IlContiAndrea Ma devi anche saper presentare/condurre Chiara è brava in altri contesti, non credo sia la persona a… - chiara : @tegamini Lanciamo una petizione: Giorgia Surina a #Eurovision2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Surina Giorgia Surina senza filtri non nasconde le macchie sulla pelle: vitiligine? La semplicità di Giorgia Surina Giorgia Surina non è una a cui piace vendere un'immagine di sé artefatta, e i suoi post su Instagram lo dimostrano. Sempre acqua e sapone o con un trucco leggero, ...

Giorgia Surina e i selfie senza filtri: l'attrice mostra la discromia cutanea sul viso L'attrice ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram in cui mostra delle macchie cutanee sul viso. 'Verità,' scrive in maiuscolo nella didascalia. L'attrice e conduttrice Giorgia Surina si è lasciata andare a un momento verità sul suo profilo Instagram. Instagram VS Real Life è una challenge che ricorre spesso, e Giorgia Surina la accolta mostrando il suo viso ...

Giorgia Surina e le macchie sulla pelle: "Questa è la verità" Today.it Giorgia Surina senza filtri non nasconde le macchie sulla pelle: vitiligine? Un post con vistose macchie sulla pelle preoccupa i follower: vitiligine? Giorgia Surina, sempre acqua e sapone e con look raffinati, ha scelto la sincerità ...

"Quarto Grado", nel nuovo appuntamento tutte le novità sulla morte della 68enne Graziella Bartolotta Questa sera venerdì 8 ottobre, alle ore 21.25 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri dedicherà parecchia ...

La semplicità dinon è una a cui piace vendere un'immagine di sé artefatta, e i suoi post su Instagram lo dimostrano. Sempre acqua e sapone o con un trucco leggero, ...L'attrice ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram in cui mostra delle macchie cutanee sul viso. 'Verità,' scrive in maiuscolo nella didascalia. L'attrice e conduttricesi è lasciata andare a un momento verità sul suo profilo Instagram. Instagram VS Real Life è una challenge che ricorre spesso, ela accolta mostrando il suo viso ...Un post con vistose macchie sulla pelle preoccupa i follower: vitiligine? Giorgia Surina, sempre acqua e sapone e con look raffinati, ha scelto la sincerità ...Questa sera venerdì 8 ottobre, alle ore 21.25 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri dedicherà parecchia ...