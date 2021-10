GF Vip | Cipriani e Fico | “Chiamate una psicologa”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Francescae Raffaellahanno deciso di fare appello per aiutare un’inquilina, visti alcuni disturbi da non prendere sotto gamba. Negli ultimi giorni, diversi inquilini avevano mostrato preoccupazione per la giovane Lulù. Tra tutti, laè intervenuta in maniera diretta, mostrandosi molto preoccupata per la giovane principessa. Ora, è tempo di agire. Sono un po’ di giorni che nella casa del GF Vip si discute molto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Grande Fratello, Francescasi sfoga: 'Sto impazzendo'. Il dubbio sul fidanzato Amata e discussa, Francescacontinua a stupire al Grande Fratello. Considerata da molti eccessiva per le sue ...Lulù Selassié , la giovane principessa tra le protagoniste del Grande Fratello, è motivo di preoccupazione per alcune donne della Casa . Ieri, a lanciare l'allarme, è stata Francescache ha fatto notare che Lulù si chiude in bagno dopo i pasti . "Ragazze Lulù non ...Francesca Cipriani e Raffaella Fico hanno deciso di fare appello per aiutare un’inquilina, visti alcuni disturbi da non prendere sotto gamba. Negli ...Lulà Selassié soffre di disturbi alimentari? A lanciare l’allarme è Francesca Cipriani, che nella giornata del 6 ottobre si è così rivolta agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip6: “No ...