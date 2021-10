F1, risultati e classifica FP1 GP Turchia 2021: Hamilton precede Verstappen, terzo Leclerc (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 8 ottobre, con il GP di Turchia, valido come sedicesima prova del calendario. Stamane si è appena conclusa la prima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Il miglior crono è della Mercedes del britannico Lewis Hamilton (il quale perderà 10 posti in griglia) in 1:24.178. Alle sue spalle ecco la Red Bull di Max Verstappen, secondo a 0.425. Terza piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 0.476, il quale fa meglio del compagno di squadra, Carlos Sainz, quinto a 0.682. L’unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, occupa la quattordicesima posizione con l’Alfa Romeo a 1.635. classifica FP1 F1 GP Turchia 2021 1 Lewis Hamilton Mercedes ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, venerdì 8 ottobre, con il GP di, valido come sedicesima prova del calendario. Stamane si è appena conclusa la prima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Il miglior crono è della Mercedes del britannico Lewis(il quale perderà 10 posti in griglia) in 1:24.178. Alle sue spalle ecco la Red Bull di Max, secondo a 0.425. Terza piazza per la Ferrari di Charles, staccato di 0.476, il quale fa meglio del compagno di squadra, Carlos Sainz, quinto a 0.682. L’unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, occupa la quattordicesima posizione con l’Alfa Romeo a 1.635.FP1 F1 GP1 LewisMercedes ...

