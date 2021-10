Draghi al Summit B20 | “Grazie ai vaccini la fine della pandemia è in vista”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premier Marioè intervenuto in video collegamento al Business 20 (B20), il forum di dialogo ufficiale del G20 con la comunità imprenditoriale globale in corso a Roma. In collegamento anche la presidenteBce Christine Lagarde e la Segretaria al Tesoro Usa Janet Louise Yellen. Il presidente del Consiglio ha lanciato un messaggio incoraggiante: “Abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi diin tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo lain molti paesi e a darci la speranza che la suasia finalmente in”. Per il premier, il rapido sviluppo deiefficaci contro il Covid-19 ha dimostrato come la cooperazione tra governi e imprese possa salvare vite umane. ...

