DAZN | arriva l’ordine dell’Agcom | migliorare servizio e assistenza clienti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – AgCom ha adottato un ordine nei confronti didi di adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, prevedendo ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming ed implementando al contempo undiefficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica. “Le segnalazioni pervenute da consumatori ed Associazioni ed i dati sin qui raccolti dall’Autorità circa l’andamento delle trasmissioni hanno evidenziato, nella fornitura del, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente”, si legge in una nota dell’Autorità. L’intervento da parte ...