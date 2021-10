Covid, le notizie. Cdm approva decreto capienze. Iss: Rt stabile a 0,83. LIVE (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per centomila abitanti contro i 37 per centomila di sette giorni fa. E' quanto emerge dalla riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale, in corso questa mattina. Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche al chiuso: lo ha deciso il Cdm superando le indicazioni del Cts. Oggi la cabina di regia, con l'ufficializzazione del ritorno in zona bianca della Sicilia da domani Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per centomila abitanti contro i 37 per centomila di sette giorni fa. E' quanto emerge dalla riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale, in corso questa mattina. Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche al chiuso: lo ha deciso il Cdm superando le indicazioni del Cts. Oggi la cabina di regia, con l'ufficializzazione del ritorno in zona bianca della Sicilia da domani

RobertoBurioni : Ottime notizie, non c’è solo COVID. - Agenzia_Ansa : Gimbe: I casi covid continuano a scendere da 5 settimane. In 7 giorni -13,2% ricoveri,-5,7% terapie intensive,-19%… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie alla campagne di vaccinazione eff… - albealias : RT @FmMosca: #Pfizer pretende fedeltà dai suoi agenti di commercio. ???????? Covid, Draghi “La gente non si vaccina a causa delle notizie false… - occhio_notizie : 'Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la #Sicilia in area bianca' ha annunciato il ministro #Speranza -