Clima, anche il papa interviene: ormai si parla di Eof, ‘the Economy of Francesco’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Lotta alla povertà, istruzione, ecologia”, titola l’Avvenire riferendosi ai lavori che ad Assisi hanno inaugurato il mese di ottobre con gli approfondimenti su quella che ormai si chiama Eof: the Economy of Francesco. Recentemente papa Bergoglio è nuovamente intervenuto sul tema cruciale del cambiamento Climatico, criticando in un videomessaggio al convegno Youth4Climate l’insufficienza delle misure tecniche e politiche sin qui adottate. “Non è più il tempo di aspettare, bisogna agire”, ha sottolineato. È il momento di “superare le frammentazioni e di ricostruire il tessuto delle relazioni di modo che possiamo giungere a un’umanità più fraterna”. Quanto più si avvicina l’appuntamento del Cop26, la conferenza sul Clima promossa dalle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow a novembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Lotta alla povertà, istruzione, ecologia”, titola l’Avvenire riferendosi ai lavori che ad Assisi hanno inaugurato il mese di ottobre con gli approfondimenti su quella chesi chiama Eof: theof Francesco. RecentementeBergoglio è nuovamente intervenuto sul tema cruciale del cambiamentotico, criticando in un videomessaggio al convegno Youth4te l’insufficienza delle misure tecniche e politiche sin qui adottate. “Non è più il tempo di aspettare, bisogna agire”, ha sottolineato. È il momento di “superare le frammentazioni e di ricostruire il tessuto delle relazioni di modo che possiamo giungere a un’umanità più fraterna”. Quanto più si avvicina l’appuntamento del Cop26, la conferenza sulpromossa dalle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow a novembre, ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima anche Maltempo, meritocrazia Italia Abruzzo chiede interventi preventivi I danni non sono mai solo quelli materiali, anche il dover stravolgere e riorganizzare una giornata infrasettimanale a causa del clima è un forte disagio per la società che arreca ulteriori disagi ...

Google, stop a monetizzazione dei siti. Ecco per chi Alla fine anche Google , il gigante del web per antonomasia, si muove contro quella che viene considerata ... affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta ...

L'incognita dell'accordo sul clima, anche la Merkel confida nel 'soft power' del Papa e della Chiesa ilmessaggero.it 6 cose sul cambiamento climatico - Focus.it Per comprendere il cambiamento climatico: lo scienziato Gavin Schmidt sintetizza i sei punti chiave del sesto rapporto sul clima dell'IPCC.

Ricordo di Salvatore Veca, intellettuale di grande valore e aperto al dialogo Con la morte del filosofo milanese Veca scompare un uomo di cultura di altissimo spessore, molto innovativo, di orientamento liberal e di grande disponibilità al confronto - Indimenticabili gli anni ' ...

