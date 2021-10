Calcio e Tv, AgCom: DAZN intervenga urgentemente sui malfuzionamenti. Istruttoria sugli ascolti (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’AgCom interviene pesantemente su DAZN. Il dossier Calcio in tv preoccupa molte istituzioni sportive e non nel Paese. Troppi i malfunzionamenti denunciati dagli utenti per la piattaforma detentrice dei diritti della serie A di questo campionato. Dopo un mese e più di rodaggio, risultano “insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società“, come si legge nel comunicato diffuso ieri sera proprio dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Un procedimento importante quello deciso ieri dall’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’Autorità. Palesa non più solo dubbi sulla qualità del nuovo modello di fruizione del Calcio in tv proposto dalla piattaforma, di cui abbiamo spesso parlato anche su VelvetMAG. Perché sotto i riflettori da inizio stagione, e ora anche nel mirino dell’authority ci ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’interviene pesantemente su. Il dossierin tv preoccupa molte istituzioni sportive e non nel Paese. Troppi i malfunzionamenti denunciati dagli utenti per la piattaforma detentrice dei diritti della serie A di questo campionato. Dopo un mese e più di rodaggio, risultano “insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società“, come si legge nel comunicato diffuso ieri sera proprio dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Un procedimento importante quello deciso ieri dall’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’Autorità. Palesa non più solo dubbi sulla qualità del nuovo modello di fruizione delin tv proposto dalla piattaforma, di cui abbiamo spesso parlato anche su VelvetMAG. Perché sotto i riflettori da inizio stagione, e ora anche nel mirino dell’authority ci ...

