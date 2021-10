Calcio, cinque italiani in lista per il Pallone d’Oro: Jorginho è il più quotato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Annunciati i 30 giocatori in lizza per il premio individuale più ambito nel mondo del Calcio. Il Pallone d’Oro, dopo la pausa imposta dal Coronavirus lo scorso anno, torna a essere assegnato dalla rivista France Football. Il prossimo 29 novembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi, con Didier Drogba presentatore, sarà proclamato il migliore giocatore di questo 2021. Il super favorito è Leo Messi, argentino passato la scorsa estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain, che con la sua Nazionale ha vinto la Copa América. A contendere il trofeo con lui c’è un italiano, Jorginho, il più quotato tra gli europei dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea e di Euro 2020 con gli Azzurri. Gli scommettitori prevedono un testa a testa con il francese N’Golo Kanté, decisivo nella cavalcata dei Bleus ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Annunciati i 30 giocatori in lizza per il premio individuale più ambito nel mondo del. Il, dopo la pausa imposta dal Coronavirus lo scorso anno, torna a essere assegnato dalla rivista France Football. Il prossimo 29 novembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi, con Didier Drogba presentatore, sarà proclamato il migliore giocatore di questo 2021. Il super favorito è Leo Messi, argentino passato la scorsa estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain, che con la sua Nazionale ha vinto la Copa América. A contendere il trofeo con lui c’è un italiano,, il piùtra gli europei dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea e di Euro 2020 con gli Azzurri. Gli scommettitori prevedono un testa a testa con il francese N’Golo Kanté, decisivo nella cavalcata dei Bleus ...

Agenzia_Ansa : Quattro italiani fra le prime quindici nomination per il Pallone d'Oro. Nella prima cinquina c'è Leonardo Bonucci,… - QuiMediaset_it : Torna il grande calcio internazionale sulle Reti #Mediaset. Da oggi fino a martedì 12 ottobre, #Canale20 propone i… - andrea_b72 : RT @FrancescaCphoto: Vi prego ???? Solo per una partita Una wild card per Marco Materazzi, Roberto Policano, Pasquale Bruno e Vinnie Jones… - emimatite : RT @Agenzia_Ansa: Quattro italiani fra le prime quindici nomination per il Pallone d'Oro. Nella prima cinquina c'è Leonardo Bonucci, seguon… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Quattro italiani fra le prime quindici nomination per il Pallone d'Oro. Nella prima cinquina c'è Leonardo Bonucci, seguon… -