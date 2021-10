Boxe, Tyson Fury vs Deontay Wilder domani in tv: data, orario e streaming WBC Massimi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tyson Fury contro Deontay Wilder, capitolo terzo. Nuovo grande appuntamento con i pesi Massimi: ‘Gypsy King’ contro ‘The Bronze Bomber’ per il titolo WBC dei pesi Massimi. Una cintura che vale tantissimo: chi vince, può sognare di riunificare i titoli. Fury e Wilder saliranno sul ring nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre a Paradise, negli Stati Uniti, intorno alle 05:00 del mattino mentre l’evento inizierà alle 01:00, ora italiana. Potrete seguire l’evento su Sky Sport 256 (Primafila), al costo di 9.99 euro oltre che su LIVENow (sempre al costo di 9.99 euro): l’incontro resterà on demand per 24 ore sulla piattaforma. Dopo la sconfitta di Joshua al Tottenham Stadium contro Usyk, nel giro di un mese spazio ad un altro super incontro tra ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021)contro, capitolo terzo. Nuovo grande appuntamento con i pesi: ‘Gypsy King’ contro ‘The Bronze Bomber’ per il titolo WBC dei pesi. Una cintura che vale tantissimo: chi vince, può sognare di riunificare i titoli.saliranno sul ring nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre a Paradise, negli Stati Uniti, intorno alle 05:00 del mattino mentre l’evento inizierà alle 01:00, ora italiana. Potrete seguire l’evento su Sky Sport 256 (Primafila), al costo di 9.99 euro oltre che su LIVENow (sempre al costo di 9.99 euro): l’incontro resterà on demand per 24 ore sulla piattaforma. Dopo la sconfitta di Joshua al Tottenham Stadium contro Usyk, nel giro di un mese spazio ad un altro super incontro tra ...

