Bassetti indica “la via” | “Stadi al 100% per fine novembre | via green pass dal 1° gennaio 2022”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "La scelta del Governo di avere più coraggio rispetto al parere del Cts sulle capienze per le discoteche è un primoo per arrivare ad una completa normalità". L'articolo .

Farodiroma

dice sì al vaccino obbligatorio per gli studenti nelle scuola ela primavera del 2022 come la possibile fine della pandemia. Argomenti trattatisul vaccino obbligatorio a ...La concretezza ci spiega che l'eguaglianza si raggiunge per gradi; la generosità ciche ... Sta creando grave inquietudine, come ha sottolineato anche il cardinale Gualtiero, il ...Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale genovese: «Se tutto va bene avremo una terapia domiciliare che consentirà di guarire in cinque giorni» ...Per la Cei, ha spiegato il cardinale presidente Gualtiero Bassetti aprendo il Consiglio episcopale permanente, “non vi è espressione di ...