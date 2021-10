Ascolti tv 7 ottobre 2021 | la fiction di Rai1 doppia lo show di Canale5 Formigli terzo

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 8 ottobre 2021)tv: Fino all’ultimo battito umilia Star in the Star Non c’è gara tra le reti ammiraglie giovedì sera, conche grazie allaFino all’ultimo battito ha registrato il 19,1% di share media con 3,883 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 17,80% e 4,109 milioni, secondo episodio 20,44% e 3,687 milioni. Settimana scorsa la serie con Violante Placido e Marco Bocci aveva raccolto il 18,8% e 3,6 milioni. Con quasi la metà degli, loStar in the Star sual 10,41% e 1,898 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma con Ilary Blasi aveva portato a casa gli stessi dati: 10,6% e 1,880 milioni. Chiude il podio Piazza pulita su La7 al 7,11% e 1,170 milioni di contatti, registrando il miglior risultato per share dal giugno ...