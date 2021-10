Violenza sessuale sulle donne, le calciatrici fermano la partita (Di giovedì 7 ottobre 2021) Violenza sessuale sulle donne, dopo le accuse ai danni di un allenatore della massima serie americane, stop alla gara Screen videoÈ stata una sospensione momentanea di un solo minuto, un’azione concordata da parte di entrambe le squadre in campo, ma è alto il valore simbolico. Una partita di calcio professionistico femminile negli Stati Uniti ieri è stata fermata in segno di solidarietà per le ex calciatrice della massima serie contro le presunte violenze che hanno aperto uno squarcio nel soccer americano delle donne. Durante la gara di ieri tra il Washington Spirit e Gotham Fc al sesto minuto la partita è stata sospesa: tutte le giocatrici si sono riunite a centrocampo e si sono abbracciate, formando un cerchio vicino al dischetto. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), dopo le accuse ai danni di un allenatore della massima serie americane, stop alla gara Screen videoÈ stata una sospensione momentanea di un solo minuto, un’azione concordata da parte di entrambe le squadre in campo, ma è alto il valore simbolico. Unadi calcio professionistico femminile negli Stati Uniti ieri è stata fermata in segno di solidarietà per le ex calciatrice della massima serie contro le presunte violenze che hanno aperto uno squarcio nel soccer americano delle. Durante la gara di ieri tra il Washington Spirit e Gotham Fc al sesto minuto laè stata sospesa: tutte le giocatrici si sono riunite a centrocampo e si sono abbracciate, formando un cerchio vicino al dischetto. POTREBBE ...

