Torquati con Gualtieri: va attivata idrovora e ripulita marrana Prima Porta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Siamo in via della Giustiniana davanti alla marrana di Prima Porta. Noi vorremmo che Comune, Municipio e Regione Lazio insieme possano collaborare affinché sia pulita quotidianamente, e quindi non sia semplicemente una responsabile della Regione.” “Inoltre poco distante c’è l’idrovora di via Procaccini, che nel 2015 dopo, aver finanziato l’altro impianto di via Frassineto, abbiamo finanziato sbloccando il patto di stabilità. Questo impianto è fondamentale per la tenuta idraulica del nostro del nostro territorio, in particolare per questo versante della Giustiniana.” “È stato finanziato nel 2015, ultimato nel 2016 ma purtroppo per problemi burocratici non è ancora in funzione. L’impegno che si è preso Roberto e che ci siamo presi tutti quanti come collettività e metterlo in funzione il Prima ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Siamo in via della Giustiniana davanti alladi. Noi vorremmo che Comune, Municipio e Regione Lazio insieme possano collaborare affinché sia pulita quotidianamente, e quindi non sia semplicemente una responsabile della Regione.” “Inoltre poco distante c’è l’di via Procaccini, che nel 2015 dopo, aver finanziato l’altro impianto di via Frassineto, abbiamo finanziato sbloccando il patto di stabilità. Questo impianto è fondamentale per la tenuta idraulica del nostro del nostro territorio, in particolare per questo versante della Giustiniana.” “È stato finanziato nel 2015, ultimato nel 2016 ma purtroppo per problemi burocratici non è ancora in funzione. L’impegno che si è preso Roberto e che ci siamo presi tutti quanti come collettività e metterlo in funzione il...

Advertising

kiara86769608 : RT @Naso29: Però, anche ammettendo che Torquati vinca al ballottaggio (e servirà un'impresa), la situazione delle liste di centrosinistra n… - kiara86769608 : RT @Naso29: Visto che non ho altri metodi per farlo, vi aggiorno un po' qui sulle vicende della mia elezione. Per chi non lo sapesse, sono… - Naso29 : Insomma, la mia lista è testa a testa per il terzo posto nella coalizione. In realtà, in qualunque modo finirà la '… - Naso29 : Però, anche ammettendo che Torquati vinca al ballottaggio (e servirà un'impresa), la situazione delle liste di cent… - Naso29 : Visto che non ho altri metodi per farlo, vi aggiorno un po' qui sulle vicende della mia elezione. Per chi non lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Torquati con Municipio XV, Torquati: con Gualtieri per risanamento idraulico e mobilità Roma " "Nel primo pomeriggio di oggi insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremo con le cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima Porta e Labaro. Sarà un'altra occasione per affrontare temi per noi fondamentali e su cui non abbiamo intenzione di perdere neanche un giorno di ...

Elezioni Roma le preferenze nei Municipi: nessun presidente eletto, tutti al ballottaggio ... il candidato della destra arrivato al 43.18 % dei voti, sarà Francesca Filipponi del M5s che con ...85% Municipio XV • Salvatore Basile (Revoluzione Civica) - 0,47% • Daniele Torquati (cs) - ...

Municipio XV, Torquati: con Gualtieri per risanamento idraulico e mobilità - RomaDailyNews RomaDailyNews Oggi Gualtieri e Torquati a Labaro e Prima Porta “Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremo con le cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima ...

Municipio XV, Torquati: con Gualtieri per risanamento idraulico e mobilità Roma - "Nel primo pomeriggio di oggi insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremo con le cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima Porta e Labaro.

Roma " "Nel primo pomeriggio di oggi insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremole cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima Porta e Labaro. Sarà un'altra occasione per affrontare temi per noi fondamentali e su cui non abbiamo intenzione di perdere neanche un giorno di ...... il candidato della destra arrivato al 43.18 % dei voti, sarà Francesca Filipponi del M5s che...85% Municipio XV • Salvatore Basile (Revoluzione Civica) - 0,47% • Daniele(cs) - ...“Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremo con le cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima ...Roma - "Nel primo pomeriggio di oggi insieme a Roberto Gualtieri, ci ritroveremo con le cittadine e i cittadini del Municipio XV a Prima Porta e Labaro.