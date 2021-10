Sangiovanni: “Me lo dicono come fosse un problema…”, hater spiazzati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il cantante Sangiovanni, secondo nell’ultima edizione di Amici, in un’intervista: “Me lo dicono come fosse un problema…”, hater spiazzati. (screenshot video)Intervistato nel corso di “Say Waaad?, programma musicale di Michele ‘Wad’ Caporosso, in onda su Radio Deejay, il cantante Sangiovanni – da qualche settimana in tutte le radio con il nuovo singolo “Raggi Gamma” – si è lasciato andare ad alcune confidenze, in particolare sulla necessità di viaggiare. “In questo momento lo farei soprattutto per la mia musica, per cercare nuove influenze”, ha evidenziato spiegando che ama sia l’Africa che l’Asia. Ti potrebbe interessare anche -> Sangiovanni a Sanremo 2022: incredibile rivelazione Sempre nel corso della sua ospitata ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il cantante, secondo nell’ultima edizione di Amici, in un’intervista: “Me loun”,. (screenshot video)Intervistato nel corso di “Say Waaad?, programma musicale di Michele ‘Wad’ Caporosso, in onda su Radio Deejay, il cantante– da qualche settimana in tutte le radio con il nuovo singolo “Raggi Gamma” – si è lasciato andare ad alcune confidenze, in particolare sulla necessità di viaggiare. “In questo momento lo farei soprattutto per la mia musica, per cercare nuove influenze”, ha evidenziato spiegando che ama sia l’Africa che l’Asia. Ti potrebbe interessare anche ->a Sanremo 2022: incredibile rivelazione Sempre nel corso della sua ospitata ...

