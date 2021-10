Repubblica: l’Agcom non ha i poteri per multare DAZN (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo quanto riporta Repubblica (ripresa da Calcio e Finanza), DAZN, almeno per il momento, non sarà multata: dal momento che la piattaforma streaming è una società di internet che non ha richiesto nessuna autorizzazione prima di operare in Italia, non è sottoposta all’insieme di regole che governano il settore. l’Agcom, per questo motivo, non è sicura di poterla sanzionare. Dunque si rivolgerà al Governo, per ottenere una norma che le garantisca un potere sanzionatorio e di controllo su DAZN. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo quanto riporta(ripresa da Calcio e Finanza),, almeno per il momento, non sarà multata: dal momento che la piattaforma streaming è una società di internet che non ha richiesto nessuna autorizzazione prima di operare in Italia, non è sottoposta all’insieme di regole che governano il settore., per questo motivo, non è sicura di poterla sanzionare. Dunque si rivolgerà al Governo, per ottenere una norma che le garantisca un potere sanzionatorio e di controllo su. L'articolo ilNapolista.

