PS5 e PS4 a tutto ' Gemme Nascoste' nella promozione di PlayStation Store con sconti fino al 70%

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva una nuovada parte di. Da oggial 20 ottobre "" vi consentirà di acquistare oltre 400 titoli indie e non con uno scontoal 70%. Questo catalogo è ricco di titoli di successo come ad esempio Final Fantasy XV o Little Nightmares e di appunto "", indie che magari vi sono sfuggiti e che vale sicuramente la pena giocare. Qui di seguito trovate alcuni di questi titoli, ma ce ne sono davvero molti tra cui scegliere. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 PS4

... Ratalaika Games e Shinyuden hanno annunciato che porteranno Gleylancer , un classico sparatutto originariamente pubblicato su Mega Drive nel 1992 in Giappone, sulle console moderne, ossia, ...... Michelangelo e April O'Neil - da Teenage Mutant Ninja Turtles Nigel Thornberry - da The Wild Thornberrys Nickelodeon All - Star Brawl è ora disponibile su PC,, Xbox One, Xbox Series e ...Subito primo nella classifica UK, si è presentato con un'edizione tutto sommato conservativa, sebbene non manchino alcune interessanti novità, come sottolineato nella nostra recensione di FIFA 22. L'a ...L'azienda italiana Brembo è diventata partner ufficiale di Gran Turismo 7, il nuovo episodio della serie corsistica in arrivo su PS5 e PS4.. Brembo è diventata partner ufficiale di Gran Turismo 7, ...