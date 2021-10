Pauline Ducruet ricorda la sua infanzia in un circo | «Furono anni di libertà assoluta»

Advertising

FilippoCarmigna : Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco si dà alla moda… ma rimpiange i tempi del circo: “Era libertà ass… - infoitcultura : Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco si dà alla moda… ma rimpiange i tempi del circo: R - infoitcultura : Pauline Ducruet, come campava la figlia di Stephanie di Monaco: 'Assurdo' - infoitcultura : Pauline Ducruet, l’infanzia “al circo” con mamma Stephanie di Monaco - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Pauline Ducruet racconta: 'Da bambina in giro col circo che spasso!' #PaulineDucruet -

Ultime Notizie dalla rete : Pauline Ducruet

si è confessata in un'intervista al Sunday Telegraph : 'Un periodo assurdo, ma interessante'. Le corna a telecamere nascoste: Giulia De Lellis, roba piccantissimaLa principessaracconta del periodo della sua vita passato in giro per l'Europa con un circo svizzero. Nipote del Principe Alberto II e figlia della principessa Stéphanie di Monaco,...La figlia di Stephanie di Monaco e dell'ex body guard Daniel Ducruet intervistata dal «Sunday Telegraph» ha parlato per la prima volta della sua infanzia trascorsa in giro per l’Europa con una compagn ...Pauline Ducruet è ormai una stilista (quasi) affermata. Merito del suo nome, naturalmente. Anzi, meglio: delle sue parentele famose, visto che è la figlia di Stephanie di Monaco e nipote di Grace Kell ...