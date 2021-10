Nations League, in vendita i biglietti per la finale 3°-4° posto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, la Nations League per l’Italia non è finita. Domenica alle 15 all’Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri saranno impegnati nella finale per il terzo posto contro la perdente della seconda semifinale tra Belgio e Francia, in programma stasera a Torino. Per le due partite di domenica (alle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in semicontro la Spagna, laper l’Italia non è finita. Domenica alle 15 all’Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri saranno impegnati nellaper il terzocontro la perdente della seconda semitra Belgio e Francia, in programma stasera a Torino. Per le due partite di domenica (alle L'articolo

Advertising

GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - RaiUno : ?? Final Four di Nations League L'Italia campione d’Europa sfida la Spagna! Chi vince approda in finale ???? Forza… - romeoagresti : L’arrivo della @equipedefrance a Torino. Domani i transalpini affronteranno il Belgio in occasione della semifinale… - CalcioFinanza : #NationsLeague, in vendita fino a sabato i biglietti per la finale 3°-4° posto: l'#Italia affronterà la perdente di… - GiuseppeRF82 : @Massimo94244416 @masolinismo “Ce stamo a gioca na semifinale de Nations League”! -