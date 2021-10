Meteo | drastico calo delle temperature in tutta Italia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le previsioninella giornata di giovedì 7 ottobre vedono l’arrivo del maltempo inla Penisola e un diffusotermico Temporali (Fonte: Pixabay)La seconda perturbazione del mese di ottobre ha portato inune maltempo diffuso un po’ ovunque. Forti rovesci sulla maggio parte del Centro-Sud e su alcune zone del Nord-Est. Prevalenza di cielo sereno al Nord-Ovest. In particolare piogge sparse colpiranno Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (eccetto la Toscana) e regioni meridionali. Sulle Alpi Orientali ci sarà anche la probabilità di nevicate ad un altezza di circa 1700-1800 metri. Inoltre subiremo un ulteriore...

I primi fiocchi di neve sul Monte Lussari e a Sella Nevea. Il peggioramento deldi queste ore ha portato con sé in dote anche un antipasto di inverno in Friuli . Ilcalo delle temperature, infatti, ha già regalato un primo tocco di stagione fredda. E così, sul ...Un nuovo vortice ciclonico si abbatterà sull'Italia nei prossimi giorni comportando uncrollo termico . A partire da giovedì, masse di aria fredda provenienti dall'Europa dell'...allerta...La neve potrebbe fare la comparsa anche vicino ai 1000mt in Appennino, oltre che sulle Alpi confinali dove si osserverebbero nevicate da stau Ovviamente si tratta ancora di una tendenza a medio-lungo ...Nei prossimi giorni l’atmosfera sarà ancora votata al maltempo con elevata probabilità di precipitazioni e temporali. Nella seconda parte della settimana, infatti, il clima diverrà più autunnale, con ...