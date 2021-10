Le elezioni mostrano un Paese con una democrazia in rapido dimagrimento

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’elemento di maggiore importanza, e anche il più inquietante, delle ultimeamministrative non è certamente costituito – nonostante gli strombazzamenti dei giornaloni – dalla presunta fine dei populisti e dall’altrettanto presunta vittoria dei moderati, bensì dall’afflusso eccezionalmente basso alle urne, con percentuali striminzite mai verificatesi nella ultrasettantennale storia della Repubblica. Un segnale molto preoccupante perché indica la crescente e profonda disaffezione di settori di massa nei confronti delle procedure dellarappresentativa e dei partiti. Questi ultimi del resto si stanno da tempo autodepotenziando: il processo di autocastrazione cui si sono sottoposti, cedendo i poteri sostanziali di scelta ad altri soggetti ed esautorando le istanze rappresentative come il Parlamento e le assemblee locali, ha conosciuto, ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Sarebbe ora di cambiare rotta, superando definitivamente narcisismi e settarismi...' (leggi) #Elezionicomunali2021 http… - ilfattoblog : 'Sarebbe ora di cambiare rotta, superando definitivamente narcisismi e settarismi...' (leggi)… - GraziaMontefal2 : RT @Linkiesta: Il nuovo volto dell’Italia post-Covid e l’occasione mancata dalla destra Le elezioni amministrative mostrano un paese radic… - christianrocca : RT @Linkiesta: Il nuovo volto dell’Italia post-Covid e l’occasione mancata dalla destra Le elezioni amministrative mostrano un paese radic… - paolomoderato : RT @Linkiesta: Il nuovo volto dell’Italia post-Covid e l’occasione mancata dalla destra Le elezioni amministrative mostrano un paese radic… -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni mostrano

Il Fatto Quotidiano

Di certo il risultato delleamministrative di domenica e lunedì scorsi ha fatto da ...teme che restare al governo significhi protrarre un logoramento che i numeri usciti dalle urne...ad_dyn Il dato più interessante su cui soffermarsi riguarda proprio lecomunali, dove le ... A Napoli, le stime dei flussiche la grande vittoria di Manfredi è stata alimentata da un ...Condividi Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Come ho detto sin dall’ ...Tranne la Lega , stordita dall’entità della sconfitta patita dal senatore Umberto Fusco a Vitorchiano, come sempre hanno tutti ...