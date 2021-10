Lasarte CT Cile | “Sánchez gioca poco nell’Inter Bel problema” | VIDEO

Advertising

PianetaMilan : #Lasarte (CT @LaRoja): '@Alexis_Sanchez gioca poco nell'@Inter. Bel problema' | #VIDEO - #Calcio #futbol #Chile… - infoitsport : Cile, Lasarte: “Sanchez? Un problema i pochi minuti all’Inter, ma abbiamo bisogno di lui” - infoitsport : Cile, il ct Lasarte: 'Sanchez, i pochi minuti all'Inter sono un problema. Ma non possiamo fare a meno di lui' - infoitsport : Cile, il ct Lasarte: 'Sanchez, i pochi minuti all'Inter sono un problema. Ma non possiamo fare a meno di lui' - Daniele20052013 : Lasarte (ct Cile) su Sanchez: “I pochi minuti con l’Inter sono un problema. Puntiamo molto su di lui”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasarte Cile

Nella notte tra il 7 e l'8 ottobre, alle ore 03.00 (ora italiana) , il Perù del C. T Ricardo Gareca ospiterà ildel C. T Martin, il match é valido per l' 11.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 . Il Perù ha 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) ed è ...Il ct delsul poco spazio che sta trovando Alexis Sanchez con la squadra di Simone Inzaghi.Viene da un infortunio; se avesse avuto una continuità maggiore, non ci sarebbero stati problemi. Lo ha fatto capire a chiare lettere Martín Lasarte, ct della Roja, parlando in conferenza stampa a tre ...Penso che abbiamo bisogno di Alexis, anche di questo Alexis” Viene da un infortunio; se avesse avuto una continuità maggiore, non ci sarebbero stati problemi. Martin Lasarte, commissario tecnico del C ...