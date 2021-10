Istrice in fuga nel traffico per le vie di Roma | salvato dalla Polizia Locale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– Girava al centro della strada, lungo Via Cipro, in direzione di Piazzale Clodio, l'che questa mattina, 07 ottobre 2021, è stato intercettato da una pattuglia della, I Gruppo "ex Prati". Impresa non semplice fermare l'animale, che si infilava tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Dopo vari tentativi, i caschi bianchi sono riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito, evitando, inoltre, possibili incidenti stradali o che i passanti venissero feriti dai suoi aculei. L'è stato ora affidato alla Lipu, che lo ha preso in custodia.