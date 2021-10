Incidenti stradali | più di sei vittime al giorno nonostante il lockdown A Bergamo però sono in calo | -39% in un anno

Advertising

webecodibergamo : Incidenti stradali: più di sei vittime al giorno nonostante il lockdown. A Bergamo però sono in calo: -39% in un an… - norupies : I ricercatori Aci ci informano che nel 2020 (anno del lockdown) c'è stato un drastico decremento degli incidenti st… - QdSit : Nel 2020 il lockdown imposto dalla pandemia ha per forza di cose ridotto il numero degli incidenti stradali, anche… - ottopagine : Incidenti stradali nel Salernitano: nel 2020 oltre 1.700 sinistri e 31 morti #Salerno - AgenziaOpinione : QUESTURA DI TRENTO * ROADPOL – “TRUCK E BUS”: « L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA È RIDURRE IL NUMERO DI VITTIME DELLA STR… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali

Il periodo di lockdown imposto negli anni 2019 e 2020 ha visto un crollo di, morti e feriti per alcuni mesi in molte regioni. Viceversa per la 'mobilità dolce' (a piedi, in bici anche a ...Alcuni fattori sembrano predisporre gli individui alla FMS, come, infortuni sul lavoro, fratture, politraumatismi), interventi medici e complicazioni (chirurgici e infezioni) e ...Il rapporto Aci-Istat: sulle strade italiane si sono registrati 118.298 incidenti con lesioni a persone nell’anno della pandemia. Nel 2020 il lockdown imposto dalla pandemia ha per forza di cose ridot ...Con una nota Fanesi ha fatto sapere che, in via IV novembre e lungo via Fossa Sant'Orso, sono caduti in strada alberi appartenenti a un privato, e che si è proceduto a stabilire ...