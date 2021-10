Fiorentina | le ultime su Dragowski | in campo contro Milan o Sampdoria

(Di giovedì 7 ottobre 2021), tegola per Italiano: il tecnico perdeper oltre un mese. Rientro con la? L’infortunio patito nel finaleil Napoli era sembrato subito grave ma gli esami strumentali effettuati dalla nazionale polacca su Bartolomiejnon hanno lasciato ombra di dubbio. Il portiere dellasarà costretto a uno stop di oltre un mese. Lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, questo il responso. Come riporta La Gazzetta dello Sport i tempi di recupero non sono chiari, ma prima di almeno cinque-sei settimane il portiere non rivedrà il. La speranza di Italiano è averlo per il matchil, il 20 novembre, o per il successivo in ...

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #Fiorentina, Dusan #Vlahovic rischia l'addio a gennaio: ecco come gestirlo al #Fantacalcio Le ultime di… - Milannews24_com : #Vlahovic #Milan: quanto chiede Commisso ?? - corgiallorosso : #Roma, ipotesi #Mayoral per la #Fiorentina a gennaio se parte #Vlahovic - junews24com : Ultime mercato Juve: Belotti libera Vlahovic. Lo scenario - - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: il giorno di Italia-Spagna la Digos indaga su Fiorentina-Napoli - #Ultime #Notizie #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ultime

...della, ora, si stanno spalancando le porte della cessione e, in diretta sulla CMIT TV, è arrivato un clamoroso retroscena sulla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle...Per seguire e interagire in DIRETTA sulledi Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato, sostituto Vlahovic - Scamacca, Berardi e Belotti in lista Gianluca Scamacca © ...Vlahovic e Tchouameni. Sono i due nomi in cima alla lista della Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A riportarlo è ‘Tuttosport’: per il gioiello franc ...La sosta aiuta la Roma e Nicolò Zanilo, che può recuperare la migliore condizione in vista dell'impegno di campionato contro la Juventus ...