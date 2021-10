Fino all’ultimo battito: trama episodi 7 ottobre 2021 su Rai 1 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fino all’ultimo battito episodi 7 ottobre. Torna su Rai giovedì 7 ottobre 2021 la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Fino all’ultimo battito trama episodio 5. Cosimo ha salvato Diego facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre che Anna sta aiutando Mino Patruno con una campagna social. ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021). Torna su Rai giovedì 7la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAo 5. Cosimo ha salvato Diego facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre che Anna sta aiutando Mino Patruno con una campagna social. ...

Advertising

BentivogliMarco : #finoallafine la Sindaca #Raggi é riuscita fino all'ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le… - ElCondoorr : RT @Andysaro: La contestazione espressa con fischi da uno spettatore pagante è civile oltre che sacrosanta. Era evidente che fosse personal… - _AlexGiordano : @gugliaaaaa Ma saranno anche fatti suoi se ha tentennato fino all'ultimo. Da una parte magari gli sarebbe piaciuto… - gugliaaaaa : @_AlexGiordano Donnarumma non è stato fischiato perché è andato via, ma per il modo in cui l'ha fatto. Ha tentennat… - Silvana69601822 : @matteosalvinimi nei confronti di chi le tasse sulla casa le ha sempre pagate fino all’ ultimo euro ( escluso la pr… -