Filippa Lagerback, chi è la figlia Stella Bossari: a 18 anni scelta importante (Di giovedì 7 ottobre 2021) Filippa Lagerback, la figlia avuta con Daniele Bossari ha deciso di andare a vivere con il suo fidanzato, lascerà i genitori per vivere da sola. Stella Bossari è diventata grande, lo scorso Luglio ha conseguito il diploma alla Scuola Europa di Varese, oggi ha tagliato l’ennesimo traguardo, lasciando i genitori per andare a vivere ufficialmente con il suo fidanzato Riccardo. Dovrà arredare il nuovo appartamento che si trova a Milano, ha condiviso su Instagram alcuni scatti, ad aiutarla ci sono i suoi genitori, i quali hanno dichiarato di essere felici di questa scelta. La 18enne è l’unica figlia nata dalla loro unione, la carriera avviata come modella le ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Dopo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), laavuta con Danieleha deciso di andare a vivere con il suo fidanzato, lascerà i genitori per vivere da sola.è diventata grande, lo scorso Luglio ha conseguito il diploma alla Scuola Europa di Varese, oggi ha tagliato l’ennesimo traguardo, lasciando i genitori per andare a vivere ufficialmente con il suo fidanzato Riccardo. Dovrà arredare il nuovo appartamento che si trova a Milano, ha condiviso su Instagram alcuni scatti, ad aiutarla ci sono i suoi genitori, i quali hanno dichiarato di essere felici di questa. La 18enne è l’unicanata dalla loro unione, la carriera avviata come modella le ha permesso di raggiungere questotraguardo. Dopo ...

