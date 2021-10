F1 Gp di Turchia: cambio di motore per Sainz, si parte dal fondo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Carlos Sainz scatterà dall’ultima fila visto in Turchia, l’inserimento di una nuova power unit con l’obiettivo di scalare posizioni nel corso della gara. Come accaduto a Leclerc in Russia, ora l’altro pilota Ferrari dovrà vedersela in Turchia. Nuova unità motrice per Sainz in Turchia Carlos Sainz avrà una nuova unità motrice dotata di un sistema ibrido. L’inserimento del nuovo motore obbligherà lo spagnolo ad iniziare la gara dall’ultima posizione con lo scopo di recuperare e raggiungere la zona punti. Non sarà della gara Mattia Binotto e non potrà assistere ad un’eventuale rimonta del pilota. L’assenza ai box del Team Principal è dovuta alla scelta dello stesso di restare a Maranello per concentrarsi sullo sviluppo della nuova vettura Ferrari del prossimo anno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Carlosscatterà dall’ultima fila visto in, l’inserimento di una nuova power unit con l’obiettivo di scalare posizioni nel corso della gara. Come accaduto a Leclerc in Russia, ora l’altro pilota Ferrari dovrà vedersela in. Nuova unità motrice perinCarlosavrà una nuova unità motrice dotata di un sistema ibrido. L’inserimento del nuovoobbligherà lo spagnolo ad iniziare la gara dall’ultima posizione con lo scopo di recuperare e raggiungere la zona punti. Non sarà della gara Mattia Binotto e non potrà assistere ad un’eventuale rimonta del pilota. L’assenza ai box del Team Principal è dovuta alla scelta dello stesso di restare a Maranello per concentrarsi sullo sviluppo della nuova vettura Ferrari del prossimo anno. ...

Advertising

SkySportF1 : F1, Ferrari: Sainz in Turchia con il 4° motore, partirà ultimo in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1 - paoloangeloRF : Formula 1, Ferrari: Sainz al GP Turchia con il 4° motore, partirà ultimo in griglia | Sky Sport - news_mondo_h24 : Formula 1, cambio di power unit per Sainz: lo spagnolo in Turchia partirà dal fondo della griglia… - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: La @ScuderiaFerrari ufficializza il cambio di power unit per @Carlossainz55 che, come Leclerc, avrà così a disposizione il… - sabrina89138731 : RT @SkySportF1: F1, Ferrari: Sainz in Turchia con il 4° motore, partirà ultimo in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1 -