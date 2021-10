Dritto e Rovescio 7 ottobre 2021 | ospiti di oggi

Advertising

AgenziaOpinione : RETE 4 “ DRITTO E ROVESCIO ” * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ GIORGIA MELONI, GIOVEDÌ 7 OTTOBRE » - MontiFrancy82 : A @Drittorovescio_ I CITTADINI ABBANDONATI DALLA POLITICA #PaoloDelDebbio - Maxpar68 : RT @SimonaMascaro: #lipogiro #rovescio Medaglia ?? Vincere Facile #spensierato Uomo Affascinante #desiderato Amato Ricamo Punto Dritto #scri… - lamescolanza : Rete 4, nuovo appuntamento con 'Dritto e rovescio' - saratata : RT @SimonaMascaro: #lipogiro #rovescio Medaglia ?? Vincere Facile #spensierato Uomo Affascinante #desiderato Amato Ricamo Punto Dritto #scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Dituttounpop

... alle 21,05 Giovani e droga Su Rai Tre , dalle 21,2 0 Lui è peggio di me Su Canale 5 dalle 21,2 5 Star in the star Su Italia 1 , alle 21,30 Chicago med Su Rete 4 , alle 21,27...14.00 LO SPORTELLO DI FORUM 15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm (7a st.) 16.30 FILM - Guerra TOBRUK 19.00 TG4 TELEGIORNALE 19.50 TEMPESTA D'AMORE 20.30 STASERA ITALIA Attualità 21.20...Articolo di Maria Cristina Cadolini Ho Incontrato David Renka nel suo laboratorio di Roma. Ha un morbido accento americano, ma padroneggia ...Stasera in tv, giovedì 7 ottobre 2021 , su Rete4 torna l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità ...